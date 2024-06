Cattolica, il Museo della Regina apre il suo deposito con i tesori nascosti

Alla scoperta dell’arte e della storia che non si vede. In via del tutto straordinaria, il deposito del Museo della Regina di Cattolica, diretto da Laura Menin, apre le porte al pubblico per mostrare e far conoscere tutti quei reperti che non vengono esposti nelle teche. Un’opportunità eccezionale offerta in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia. L’appuntamento con la storia “nascosta” è per sabato, 15 giugno, dalle ore 17. Saranno organizzati tre turni di visita guidata gratuita al magazzino archeologico a cura delle esperte del museo. Questa apertura straordinaria sarà l’occasione per poter approfondire l’attività di conservazione museale.

Dal 14 al 16 giugno, tutti gli attori del mondo dell’archeologia si mettono all’opera per far scoprire al pubblico i tesori del patrimonio e i retroscena di questo settore. Operatori di scavi, organismi di ricerca, università, musei e siti archeologici, laboratori, associazioni, centri archivi e collettività territoriali sono invitati a organizzare attività innovative, originali e interattive, destinate al grande pubblico.

Per scoprire tutte le iniziative legate alle Giornate Europee dell’Archeologia cliccate qui: https://journees-archeologie.fr/c-2022/lg-it/Italia/le-giornate-dell-archeologia-in-Europa

I posti limitati, la prenotazione è obbligatoria.

Info: Museo della Regina, via Pascoli, 23 – tel 0541/966577-775

e-mail: museo@cattolica.net