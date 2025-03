Cattolica, il Comune nega i permessi alla Uae e “non concede strada” al team di Pogacar costretto a spostarsi a Misano

La Regina dell’Adriatico perde l’occasione di ospitare in città la squadra vincitrice degli ultimi Giro d’Italia e Tour de France. La UAE Team Emirates XRG, squadra emiratina di ciclismo che annovera tra i suoi atleti Tadej Pogačar, trionfatore di Giro, Tour e Mondiale 2024, in vista della partecipazione alla Tirreno Adriatico, in programma dal 10 al 16 marzo, avrebbe dovuto soggiornare a Cattolica, opportunità sfumata a causa di alcuni divieti imposti dall’Amministrazione comunale. «Avrei dovuto ospitare le squadra di Emirates e Visma in due delle strutture che abbiamo a Cattolica - spiega Fabrizio Ferretti, amministratore dell’omonimo Gruppo -, all’Hotel Cristallo in via Matteotti e all’Hotel Kursaal sul lungomare. Le squadre però avevano la necessità di avere i mezzi e le biciclette vicino agli alberghi, sia per poterle controllare che per la loro gestione». L’Amministrazione comunale però, invece di assecondare le necessità delle squadre ciclistiche, decide di mettere dei paletti. Scoppia la polemica sul fronte turistico.

