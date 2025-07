Cattolica, il cartello degli orari del nuovo campo di basket è falso e il Comune lo fa rimuovere

Un avviso abusivo che invita ad utilizzare il nuovo campo da basket realizzato al Macanno solo durante certi orari della giornata: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 21. “Come proposto dai residenti”, recita il cartello, con tanto di “amministrazione comunale della Città di Cattolica” ad indicarne la paternità.

Peccato che di quell’avviso, evidentemente realizzato in proprio, Palazzo Mancini non sapesse nulla.

Dal Comune fanno sapere che «il cartello è stato rimosso nel pomeriggio di domenica. Nessuno lo aveva autorizzato”.

L’amministrazione conferma dunque che al campo da basket del Macanno non ci sono restrizioni di orario. Stessa cosa vale anche per l’altro “canestro libero” presente in città, quello del parco Robinson, nel quartiere Violina. L’autore del cartello abusivo, per il momento, rimane anonimo. Il nuovo campo da basket, tra l’altro, è anche piuttosto lontano dalle case. Inaugurato il 15 giugno scorso, con una cerimonia che ha visto la presenza di tanti cittadini, il campo vale un investimento di 160mila euro, di cui 75mila euro finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e 85mila euro del Comune di Cattolica.