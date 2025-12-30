Cattolica. Il Capodanno da Regina, sicuro e pet-friendly

Il conto alla rovescia è già partito. Capodanno diffuso a Cattolica dove il Bosco di Luce è pronto già dal pomeriggio di domani, mercoledì 31 dicembre, a salutare il 2025 e a dare il benvenuto al 2026 trasformandosi in un palco sotto le stelle con musica in ogni angolo del centro, tra dj set, radio show in collaborazione con Radio Bruno, Radio Sabbia e Radio Gamma e il travolgente concerto live dei “JJ Vianello&gli Intoccabili” ai piedi di Palazzo Mancini. La notte più lunga dell’anno prosegue in spiaggia, nel tratto davanti a piazza Primo Maggio, alle ore 11, con il tradizionale tuffo nelle acque gelide del mare della Regina da parte dell’affiatato gruppo di temerari nuotatori.

E sarà un Capodanno, come sempre, all’insegna della sicurezza e pet friendly. Le ordinanze sindacali vietano infatti la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, anche a mezzo di distributori automatici, su tutto il territorio comunale dalle ore 20 del 31 dicembre 2025 alle ore 7.00 del 1 gennaio 2026 e dalle ore 20.00 del 1 gennaio 2026 alle ore 7.00 del 2 gennaio 2026. Grande attenzione nei confronti degli animali d’affezione con il divieto di utilizzo di petardi e fuochi d’artificio pirotecnici (divieto in vigore dalle ore 12:00 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 24:00 del giorno 1 gennaio 2026), su tutto il territorio comunale, e valido per ogni tipo di fuoco d’artificio, compresi quelli di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato dove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su cose o persone in luoghi pubblici o in luoghi privati appartenenti a terzi. L’invito è a utilizzare giochi pirotecnici luminosi e non rumorosi, in modo tale da non spaventare con le esplosioni cani, gatti e altri animali.

Feste in sicurezza anche per il potenziamento dei controlli da parte della Polizia locale per tutto il periodo delle festività, con l’aumento delle aperture serali del Comando non solo nei week end ma anche nei feriali dal 24 dicembre fino al 6 gennaio. Nella notte di Capodanno, saranno sette gli agenti in strada, uno in più rispetto allo scorso anno. Proseguiranno gli accertamenti su soste e circolazione stradale con l’ausilio di etilometro, targa system e i controlli sulla regolarità dell’occupazione di suolo pubblico, delle attività commerciali e di ristorazione, prevenzione della microcriminalità.

«Vogliamo che cittadini e turisti possano vivere Cattolica e la bellissima atmosfera natalizia in sicurezza e nel rispetto delle regole - spiegano l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci e l’Assessora alla polizia locale Claudia Gabellini - Sarà una grande festa di comunità, un momento di sano divertimento collettivo da trascorrere con le persone care sotto il cielo illuminato dai fili di luce calda che rendono meravigliosa e accogliente, come un elegante salone a cielo aperto, la nostra città».