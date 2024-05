Cattolica, il barbiere Bailetti festeggia 80 anni e 60 di attività

È un’altra attività di Cattolica che va ad allungare l’elenco delle imprese storiche della città. Il barbiere Luciano Bailetti ha segnato un doppio traguardo e spento 140 candeline in un colpo solo: ottanta anni d’età e sessanta di attività. In oltre mezzo secolo, ha fatto barba e capelli a migliaia di clienti. Numeri che ha festeggiato insieme con amici e parenti e con l’abbraccio dell’Amministrazione, del Vice sindaco Alessandro Belluzzi e della città.

«Ho cominciato a tagliare capelli a 14 anni, da autodidatta», il racconto di Bailetti, arrivato a venti a Cattolica da Pesaro. «Mio babbo non voleva, diceva che non ero pronto – continua – ma io mi sono fatto prestare 75mila lire da un mio amico e sono partito. Avevo una gran voglia di fare questo lavoro e mi sono buttato». E sessanta anni sono volati. Oggi è ancora con forbici e rasoio in mano.