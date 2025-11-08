Cattolica. I lavori alla stazione, palazzina centrale pronta entro giugno 2026

Proseguono senza sosta i lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria di Cattolica, uno degli interventi più attesi per restituire alla città una porta d’ingresso moderna e funzionale. Nei giorni scorsi, la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni hanno effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici di RFI Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per verificare lo stato di avanzamento del cantiere.

La palazzina centrale pronta a giugno 2026

“Cattolica avrà finalmente una delle principali porte di ingresso alla città completamente rinnovata, bella, moderna e funzionale”, hanno dichiarato la Sindaca e l’Assessore. RFI ha confermato che entro giugno 2026 la palazzina centrale sarà riconsegnata alla città con piena fruibilità dell’ingresso principale, della biglietteria, della sala d’attesa e di tutte le aree di pubblico accesso. La facciata, già liberata dai ponteggi, è ora visibile e testimonia l’avanzamento dei lavori.

Lavori completati e in corso

Diversi interventi sono già stati ultimati: conclusa la sistemazione del tetto della palazzina e la riqualificazione delle aree comuni come atrio e biglietteria. I nuovi servizi igienici, descritti come “molto belli e accoglienti”, sono pronti all’uso. Completata anche la banchina lato monte a servizio dei binari 2 e 3, mentre è stato realizzato l’incavo per l’ascensore sulla banchina centrale, il primo dei tre previsti dal progetto. Gli altri due ascensori saranno posizionati uno vicino all’attuale bar e il terzo nell’area del Parco del Capostazione al Macanno.

Secondo il cronoprogramma comunicato da RFI, a gennaio 2026 partiranno i lavori per l’innalzamento del marciapiede lato mare. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una velostazione per chi si sposta in bicicletta e un nuovo parcheggio.

Un investimento da oltre 16 milioni di euro

“È un cantiere davvero imponente”, hanno sottolineato Sindaca e Assessore, “del valore complessivo di oltre 16 milioni di euro”. Il Comune di Cattolica contribuirà con 300mila euro destinati al rifacimento di via Nazario Sauro e dei marciapiedi di via D’Azeglio.

“È una riqualificazione profonda di cui Cattolica aveva urgente necessità”, hanno concluso. “Avremo presto una porta di ingresso alla città adeguata a una destinazione a vocazione turistica come la nostra, ma anche funzionale ed efficiente per le centinaia di studenti e lavoratori pendolari che utilizzano il treno quotidianamente. Cattolica sta cambiando grazie alle opere di manutenzione e riqualificazione avviate in questi quattro anni ed è una città sempre più bella, accogliente e inclusiva”.