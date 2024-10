Cattolica, i lavori al Porto verso il traguardo finale

Porto di Cattolica, alle battute finali i lavori di riqualificazione. Pronto il nuovo percorso pedonale che collega la passeggiata Paolucci al Lungo Tavollo, completati gli interventi del molo di sbarco del pescato nell’area della Madonnina e sostituita parte del pontile galleggiante e della rampa d’accesso. In corso invece i lavori di rifacimento delle scalette di sicurezza lungo la darsena peschereccia, di installazione dei paletti illuminanti della nuova passeggiata e sui quadri di comando delle torri faro.

“Siamo arrivati all’ultima fase della riqualificazione del nostro Porto. Lavori attesi da più di 20 anni – spiega il vice sindaco e assessore alle attività economiche e pesca Alessandro Belluzzi – e che erano tra gli impegni prioritari del nostro mandato. Stiamo mettendo a terra un risultato ottenuto grazie alla collaborazione con gli operatori dell’area, la Casa del Pescatore, e grazie ai nostri uffici tecnici che ci hanno permesso di vincere un bando con risorse a fondo perduto. Cattolica avrà un Porto nuovo, sicuro, sostenibile e più bello senza aver impegnato soldi del Comune, ma finanziato al cento per cento dalla Regione Emilia-Romagna per un totale di circa 900mila euro. Non solo. Oltre a quei 900mila euro, siamo riusciti a ottenere anche 600mila euro per il dragaggio, il doppio di quello che la Regione aveva sempre stanziato per la nostra città”.

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei lavori, “abbiamo ultimato il 70 per cento degli interventi – continua Belluzzi - e il tutto nell’arco di 6 mesi, cercando di impattare il meno possibile con la parte produttiva. L’intervento sul molo di sbarco è stato molto impegnativo. Sono sparite quelle catene vetuste e ammalorate e la banchina, sia la parte sommersa che quella a vista, sarà tutta riqualificata e migliorata sul fronte della sicurezza, dell’estetica e dell’impatto ambientale”.

Ma “il Porto non è solo per chi ci lavora – riprende l’Assessore Belluzzi – ma anche dei cittadini e dei turisti. Aver realizzato la nuova passeggiata ha reso più fruibile e vivibile tutta quell’area suggestiva e identitaria della città e della sua storia. Con la creazione del nuovo percorso abbiamo anche eliminato il tema del parcheggio selvaggio”.

Con la sostituzione di parte del pontile galleggiante e della rampa d’accesso “sono stati migliorati spazi e ambienti dell’area di lavoro dei pescatori – continua – ora mancano gli ultimi interventi per il rifacimento degli angolari delle scalette di sicurezza e stiamo procedendo con l’installazione della nuova illuminazione della passeggiata Paolucci fino al Lungo Tavollo. Un’illuminazione a basso consumo secondo i moderni standard di efficientamento energetico”.

Il prossimo step, una volta ultimati i lavori edili, sarà l’asfaltatura dell’area portuale interessata dagli interventi. “E così la riqualificazione sarà totale. Ma non ci fermiamo qui – annuncia Belluzzi - stiamo infatti lavorando per mettere in campo un altro progetto per il rifacimento dell’ultima parte dell’area portuale, vicino al ristorante ex Faro. Abbiamo voluto impegnarci in modo così profondo sul Porto perché la marina di Cattolica è una delle più importanti per la sua storia e per la movimentazione e presenza di imbarcazioni. Non ci sono solo quelle legate all’attività ittica, ma anche quelle del cantiere Ferretti e della Marina. Per Cattolica, il Porto significa lavoro e rappresenta un’importante opportunità turistica. Dopo 3 anni, stiamo portando a termine l’impegno che avevamo preso con la città”.