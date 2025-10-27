Cattolica, gli inventori di giochi da tavolo creano una società: “Dopo il Covid c’è un boom di richieste”

Tre amici appassionati di giochi da tavolo, tutti residenti in provincia di Rimini, hanno intrapreso una nuova avventura imprenditoriale e dopo ben 2 anni di duro lavoro, oggi saranno ospiti dal 29 ottobre al 2 novembre, al Lucca Comics, con la loro nuova realtà imprenditoriale. I ‘cavalieri’ creatori di giochi (da qui il nome della loro società Knights Creations) sono Gianluca Horton (40 anni, residente a San Clemente), Filippo Bersani (30, Cattolica) e Mirco Generali (42, Misano). Tre informatici nella vita di tutti i giorni ma uniti dall’amore per il mondo ‘analogico’ dei giochi da tavolo, di ogni genere.

“Da due anni abbiamo deciso di intraprendere questa avventura imprenditoriale - raccontano - perché ci siamo resi conto che fuori dal lavoro, la passione comune ci ha unito tantissimo e ci ha fatto venire un sacco di idee. Stiamo progettando giochi noi stessi e nel frattempo abbiamo testato, analizzato e alla fine stiamo producendo, una serie di nuovi giochi da tavolo con autori provenienti da tutta Italia. Abbiamo collaboratori, illustratori, ideatori da ogni regione. E la richiesta è ogni giorno più grande. I primi 4 giochi ultimati, sono pronti e faremo la dimostrazione ufficiale in anteprima, proprio durante il Lucca Comics, grazie alla collaborazione con Fantasia Store che ci aiuta a farci conoscere e lavorerà con noi al progetto”.

Da una ricerca condotta da Censuswide emerge che negli ultimi anni c’è stata un’esplosione di giochi di società. Il pubblico è sempre più ampio e numeroso, grazie anche al moltiplicarsi di tipologie evolute e coinvolgenti, rivolte a gamer esperti ma anche a famiglie. Per il 40% degli intervistati, i giochi da tavolo rappresentano una forma di socializzazione.

“La cosa bella di questo mondo è che non c’è una fascia d’età - dicono Gianluca, Filippo e Mirco - anzi dopo il periodo Covid la richiesta è cresciuta tantissimo, soprattutto tra le famiglie. Sempre più persone si vogliono avvicinare a questo mondo, lontano da ciò che è digitale. Un modo per condividere esperienze, amicizie, per trascorrere del tempo insieme”.

Le nuove creazioni che i tre riminesi porteranno a Lucca Comics sono: Crystal Echoes, un party game strategico e competitivo con tanti giocatori, No Escape until Down, gioco investigativo e di deduzione, Deliricard, gioco di carte satirico e comico allo stesso tempo, e Medieval Monster Hunt, un gioco punitivo in stile gotico, di sopravvivenza, con cacciatori e mostri. “Le demo di questi giochi saranno provate dal pubblico a Lucca Comics, saremo presenti al padiglione Carducci tutti i giorni con Fantasia Store - dicono i fondatori di Knights Creations - parteciperemo poi alla fiera dei giochi Milano Games Week & Cartoomics di novembre e poi in primavera al Play di Bologna”.

Entro il 2026 gli obiettivi da raggiungere per i tre imprenditori riminesi sono diversi: “Prima di tutto farci conoscere, aprire piattaforme di crowdfunding per finanziare la produzione in larga scala dei giochi e dare al grande pubblico la possibilità, sul nostro sito, di acquistare online i nuovi giochi prodotti. Poi ci piacerebbe collaborare anche con associazioni, comuni, esperti di settore”.