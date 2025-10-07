Cattolica, Giardini De Amicis, a Pasqua 2026 la fine dei lavori

Cantiere Giardini De Amicis, a Pasqua 2026 la fine dei lavori. L’annuncio è stato dato dalla sindaca di Cattolica Franca Foronchi nel corso dell’incontro con i residenti del Centro a palazzo del Turismo, primo di sei appuntamenti del ciclo “Quartieri in Comune”. “Nel pieno rispetto del cronoprogramma, per la prossima Pasqua consegneremo alla città la nuova piazza e giardini De Amicis – ha detto la prima cittadina -, un’opera che ridisegna il volto di una parte del salotto marino di Cattolica. Dopo i grandi interventi ingegneristici sotto terra, i lavori sono concentrati ora tutti sulla parte superficiale così come previsto dal progetto che Hera ha condiviso punto per punto con l’Amministrazione e gli operatori economici della zona”.

Il progetto prevede un’estensione della superficie: “Viene infatti coinvolta anche la limitrofa via Curiel” aggiunge la sindaca che sottolinea anche l’attenzione riservata al verde e all’accessibilità della nuova piazza De Amicis: “I livelli di progettazione – precisa - sono tali da garantire un’ampia parte di verde e camminamenti tutti accessibili alle persone con disabilità”.

L’opera è stata pensata in dialogo e continuità con il Lungomare Rasi Spinelli “di cui – spiega la sindaca - utilizzerà parte del materiale, pur mantenendo una propria connotazione. Ma mi preme ricordare il grande valore ambientale ed ecologico dell’opera che con la sua vasca di laminazione alta 22 metri eviteremo che possano esserci uscite di acque reflue in mare”. In ultimo, la prima cittadina torna a sottolineare “il rispetto dei tempi e il fatto che questo intervento sia il frutto di un ampio coinvolgimento di operatori economici e cittadini. È stata fatta una grande operazione di comunicazione per illustrare il grande impatto e benefici che questa opera avrà sulla città e sul territorio”.