Cattolica. Fiamme all’ex hotel Hawaii

Fiamme all’ex hotel Hawaii a Cattolica, in via Venezia. L’allarme è scattato verso le 8. Sul posto i vigili del fuoco, le ambulanze e la polizia municipale che ha provveduto a transennare l’area per metterla in sicurezza. «La struttura è chiusa – spiega l’assessore ai Lavori pubblici di Cattolica, Alessandro Uguccioni, giunto sul posto – All’interno c’erano solo i proprietari, che sono stati messi in salvo. Per precauzione abbiamo chiesto ai vicini di tenere chiuse le finestre. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento». Nel VIDEO la sindaca Franca Foronchi sottolinea l’importanza dei presidi locali dei vigili del fuoco.