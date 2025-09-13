Cattolica. Fermato con la cocaina, arrestato un 20enne

I Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno arrestato un giovane di 20 anni di nazionalità albanese, disoccupato e senza fissa dimora, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il fermo è avvenuto nel centro di Cattolica, dove l’uomo aveva attirato l’attenzione dei militari per il suo comportamento sospetto. Durante il controllo di routine, il 20enne ha mostrato evidenti segni di nervosismo, spingendo i Carabinieri ad approfondire la perquisizione. All’interno di un borsello sono stati rinvenuti 10 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi singole pronte per la vendita.

Dopo l’arresto, il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza fino all’udienza di convalida. Il giudizio direttissimo si è svolto ieri mattina presso il Tribunale di Rimini, dove l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e stabilito per l’imputato il divieto di dimora in tutta la provincia di Rimini.RiprovaClaude può commettere errori. Verifica sempre le risposte con attenzione.