Cattolica: European Town of Sport 2027, i complimenti della commissione

“Complimenti a Cattolica perché, a prescindere dalla vittoria o meno del titolo di Comune europeo dello Sport 2027, è una città in cui il livello di qualità della vita dei suoi cittadini è sicuramente superiore alla media italiana. Oltre alla buona situazione degli impianti, quello che ci ha colpito maggiormente è la grande sinergia tra le associazioni sportive della città, la gratuità di alcuni impianti, la diffusione del fairplay e il day by day dell’attività sportiva. Il principale obiettivo di questo riconoscimento è ottenere l’aumento del tasso di pratica sportiva. Qui abbiamo visto che le persone si dedicano a fare movimento. In bocca al lupo, anche se Cattolica ha già vinto solo partecipando alla competizione”. Parola dei 5 commissari di Aces che questa mattina, alla conferenza stampa a palazzo del Turismo, hanno espresso un primo giudizio generale su Cattolica come candidata all’European Town of Sport 2027 dopo aver trascorso tre giorni in città, tra visite agli impianti e incontri con le associazioni sportive. La Regina è stata la prima dei 7 comuni italiani candidati al titolo a finire sotto “esame” della delegazione di Aces che ora passerà in rassegna le altre sfidanti: Cavarzere (VE), Bogliasco (GE), Tito (PZ), Palmi (RC), Agropoli (SA) e Civita Castellana (VT). I voti della commissione, composta da Fabrizio Santangelo (Aces Italia), Alessio Di Maio (Aces Italia), Antonio Garde (Aces Spagna), Marco Lombardi (Aces Italia) e Paolo Donegà, responsabile del settore nord est Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, sono stati inviati alla sede Aces di Bruxelles. L’esito della competizione sarà reso noto a ottobre. Solo allora si saprà se Cattolica sarà nella rosa dei 4 comuni europei dello sport 2027.