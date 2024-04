Cattolica esonero tariffa rifiuti: il Comune alza a 13mila euro il tetto dell’Isee

Esonero dalla tariffa per i rifiuti “porta a porta”, a Cattolica l’amministrazione comunale amplia la categoria dei beneficiari e alza il tetto dell’Isee fino a 13mila euro. “Con questo nuovo bando, la nostra amministrazione ha voluto andare incontro alle esigenze delle famiglie più vulnerabili della nostra comunità, ampliando la fascia di esenzione con l’innalzamento dell’Isee richiesto, da 9.360 a 13.000, e l’inserimento “ex-novo” delle famiglie con minori di età inferire a 3 anni – spiega l’assessore ai Servizi socio-sanitari Nicola Romeo - Queste agevolazioni, condivise con le organizzazioni sindacali, sono coerenti con le politiche di welfare che questa Amministrazione sta mettendo in campo a sostegno delle famiglie che affrontano con crescenti difficoltà le spese necessarie a soddisfare i bisogni primari quali sono quelle di una corretta raccolta dei rifiuti”.

La categoria dei beneficiari che, fino alla modifica contemplava: 1) abitazioni occupate unicamente da persone ultrasessantacinquenni e 2) abitazioni occupate da famiglie di cui faccia parte un soggetto permanentemente inabile al lavoro con invalidità non inferiore al 74 per cento, è stata ampliata includendo anche: 3) abitazioni occupate da nuclei in cui sono presenti minori di età inferiore a 3 anni alla data di presentazione della domanda, 4) abitazioni occupate da nuclei in cui, alla data di presentazione della domanda, vi siano presenti lavoratori con contratto di lavoro continuativo collocati in cassa integrazione guadagni o sospesi per almeno tre mesi anche non continuativi, 5) abitazioni occupate da nuclei in cui, alla data di presentazione della domanda, vi siano presenti lavoratori con contratto di lavoro continuativo interessati da una riduzione dell’orario pari ad almeno il 25 per cento di media per almeno tre mesi negli ultimi 12 mesi.

Gli interessati devono presentare domanda entro il 10 maggio 2024 sul modello disponibile sul portale www.cattolica.net o ai Servizi sociali.

I nuclei già esentati nel 2023 non devono ripresentare istanza ma sono tenuti ad aggiornare l’Isee e a segnalare agli uffici la eventuale perdita o modifica dei requisiti.

Info: Ufficio Servizi Sociali - Piazzale Roosevelt 7 tel.0541/966677 - 0541/966514 dal lunedì al venerdì ore 8.30-13.30, martedì e giovedì 15.30-17.30; email: tiraferriangela@cattolica.net - ferrarinisara @cattolica.net.