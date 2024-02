Cattolica, entra negli spogliatoi e ruba smartphone e soldi a otto calciatori

È entrato di soppiatto negli spogliatoi e ha infilato le mani in tutti i posti dove pensava di poter trovare qualcosa. Borse, pantaloni, giacconi e ha raggranellato un bottino di tutto rispetto: otto telefoni cellulari e qualche spicciolo. Il colpo perfetto, però, tale non è stato e il ladro, un cittadino originario del Senegal, classe 1982, scoperto è finito in manette.

Allenamento movimentato quello andato in scena mercoledì negli spogliatoi del centro sportivo. A mettere del pepe ci ha pensato, come detto, il balordo che mentre i ragazzini delle giovanili giallorosse erano in campo, forzata una porta si è intrufolato nello spogliatoio. Senza perdere troppo tempo, si è avventato su tutto quello che gli è capitato a tiro. Con comprovata esperienza, ha infilato le mani in buona parte dei capi d’abbigliamento appesi agli attaccapanni; quindi ha infilato le mani nelle borse. Come detto di tutto rispetto il bottino messo assieme, non tanto in denaro: ben otto smartphone.

Ladro scoperto

Che sarebbero potuti essere molti di più, se un addetto al campo non si fosse accorto che qualcosa non stava andando per il verso giusto. Si è affacciato sull’uscio degli spogliatoi ed ha visto il ladro che, scoperto, in fretta e furia ha guadagnato la porta ed ha iniziato a fuggire, tallonato dal guardiano che intanto ha allertato anche i carabinieri. Durante la fuga il 41enne africano ha buttato via la refurtiva sperando di non essere visto. Tutto inutile. Il sacchetto dove aveva riposto il bottino è stato recuperato in simultanea con il suo fermo e conseguente arresto. Trascorsa la nottata in cella di sicurezza nella caserma della Tenenza dei carabinieri di Cattolica, ieri mattina è stato tradotto in Tribunale a Rimini per il processo per direttissima. Il giudice dopo al convalida dell’arresto ha concesso i termini a difesa, ma visti i numerosi precedenti dell’uomo ne ha disposto la traduzione ai Casetti dove resterà almeno fino alla celebrazione della prossima udienza.