Cattolica, ecco il piano sicurezza per l’estate

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, a Cattolica riparte il piano sicurezza sulle aree a maggior vocazione turistica con l’intensificazione dei controlli da parte della Polizia locale, principalmente nel fine settimana e nella fascia serale, ma entro giugno il servizio sarà operativo a pieno regime anche con l’apertura del Pop up, l’arrivo del personale stagionale e il presidio degli ausiliari fissi ai varchi delle vie Fiume, Matteotti e Lungomare Rasi Spinelli. La postazione del Pop up sarà presidiata al mattino dalle 8 alle 10, il pomeriggio dalle 14 alle 16 e alla sera dalle 20 alle 22, e compatibilmente con eventuali chiamate e interventi.

“Stiamo entrando nella fase dell’anno in cui Cattolica vede aumentare in modo esponenziale le presenze sul territorio e ciò richiede un aumento proporzionale dell’impegno sul fronte della sicurezza – spiega l’assessora alla Polizia locale Claudia Gabellini – quest’anno, oltre ai consueti rinforzi con l’attivazione del servizio serale, abbiamo confermato la Ztl del Lungomare e il posizionamento di ausiliari ai varchi e di agenti all’interno della zona mare. È la zona maggiormente frequentata e di aggregazione durante l’estate e quindi è quella dove è più importante prevedere il maggior presidio. Ciò non significa che si abbassi il livello di attenzione sul resto di Cattolica. I controlli continuano costanti su tutti i quartieri della città, parchi e principali arterie del traffico”.

Le attività quotidiane della Polizia Municipale includono il pattugliamento del territorio, il controllo della sosta, del traffico, degli accessi e del carico e scarico merci, il controllo della ZTL (Zona a Traffico Limitato), il contrasto all’abusivismo, il controllo del decoro, dell’occupazione di suolo e delle attività commerciali e ricettive, nonché le funzioni ausiliarie per garantire la pubblica sicurezza.