Cattolica, è morta Nella Maffi, punto di riferimento del Circolo Tennis Cerri

Se ne è andata nelle ultime ore Nella Maffi, punto di riferimento per chi fa sport e non solo a Cattolica. E’ stata una donna di straordinaria umanità e gentilezza, punto di riferimento del Circolo Tennis Cerri, sarà sempre ricordata con affetto e ammirazione da quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla. Era la moglie del presidente del Ct Cerri, Pierangelo, e la mamma di Francesca, che si occupa da anni della direzione del Club. L’annuncio è stato dato, attraverso la pagina Facebook, dallo stesso Circolo Tennis Cerri: “Con grande commozione annunciamo la scomparsa della nostra cara Nella. Da oltre 40 anni ha sempre affiancato il suo amato Pierangelo e tutta la famiglia Cerri nella sana ed accorta gestione del Circolo Tennis Cerri. Si è sempre distinta per la sua spontanea ed innata attenzione per il prossimo, a cui si è dedicata con grande generosità, dedizione ed altruismo. Mercoledì 25 settembre il Circolo osserverà la mattinata di chiusura per lutto, per onorare il funerale della nostra amata Nella, che si terrà a Cattolica presso la Chiesa di San Pio alle ore 9.30. Il Rosario è invece previsto per martedì 24 alle ore 17 nella medesima Parrocchia”.