Cattolica, due giorni con le imbarcazioni storiche il 22 e il 23 agosto

CATTOLICA. Sabato 22 e domenica 23 agosto ritorna l’appuntamento estivo con “Vele al terzo: Raduno delle imbarcazioni storiche 2026”, organizzato dal Museo della Regina in collaborazione con l’Associazione “La Mariegola delle vele al terzo e delle barche da lavoro delle Romagne” con il contributo di Destinazione Turistica Romagna e di RivieraBanca.

Il programma prenderà il via sabato 22 agosto con il tradizionale raduno-veleggiata nel porto-canale di Cattolica e Gabicce, che riunirà le storiche imbarcazioni con vela al terzo provenienti dai porti della costa romagnola. L’evento proseguirà domenica 23 agosto alle ore 21 in Piazza G. F. Micucci (già Piazza del Tramonto), dove si terrà “Voci dal Mare: canti della Tradizione”, un appuntamento culturale dedicato alla marineria tradizionale locale. La serata proporrà racconti sulla storia e le tradizioni della marineria cattolichina, accompagnati da intermezzi musicali ispirati al repertorio della tradizione marinara adriatica, a cura dell’Associazione culturale “La Canta”.

«Il raduno delle Vele al terzo è sempre emozionante e coinvolgente – commenta il vicesindaco e Assessore alla cultura Federico Vaccarini - Uno spettacolo unico che celebra la storia, le tradizioni, i saperi della marineria. Un passato affascinante che rivive e si rinnova con questa manifestazione che celebra la maestria artigianale dell’epoca e nello stesso tempo promuove la cultura marittima di Cattolica e i suoi luoghi più identitari, dalle sue origini ad oggi».

«A un mese dalle celebrazioni del centenario de Il Nuovo Trionfo, il trabaccolo costruito a Cattolica nel 1926 – spiega la direttrice del Museo della Regina Laura Menin - torniamo a raccontare la marineria tradizionale dell’Adriatico attraverso le barche da lavoro e da pesca provenienti dalla costa adriatica. Il raduno delle vele al terzo è un’occasione per riscoprire il profondo legame tra Cattolica e il mare, valorizzando un patrimonio ricchissimo fatto di saperi, mestieri e cultura».

Info: Museo della Regina (Via Giovanni Pascoli 23), tel 0541966577–775; museo@cattolica.net