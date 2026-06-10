Cattolica, doppio furto in spiaggia e in un furgone: 26enne arrestato

Nel primo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno tratto in arresto in flagranza un 26enne italiano, residente nel pesarese, per furto continuato.

L’intervento dei militari dell’Arma è scattato da una segnalazione giunta al 112 dalla spiaggia 62 di Cattolica. Poco prima, infatti, il giovane sarebbe stato notato rovistare all’interno dello zaino di un bagnante; vistosi scoperto, lo stesso si sarebbe allontanato rapidamente dall’arenile tentando di far perdere le proprie tracce.

Ricevuta la descrizione e seguendo la via di fuga, l’equipaggio di una pattuglia in servizio di controllo del territorio si è posta immediatamente alla ricerca. L’intervento tempestivo ha consentito di rintracciare e bloccare il sospettato poco dopo sulla vicina via Carducci, mentre si trovava a bordo di un’auto, verosimilmente pronto a dileguarsi.

Sottoposto a perquisizione personale, gli operanti rinvenivano nella disponibilità del giovane due zaini con documenti ed effetti personali: uno riconducibile al furto di poco prima in spiaggia, mentre il secondo, a seguito di accertamenti, risultava essere il frutto di un ulteriore furto appena consumato a bordo di un furgone parcheggiato nelle vicinanze. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Al termine delle verifiche il 26enne è stato dichiarato in arresto e su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, trattenuto presso le locali camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo fissato per oggi.