Cattolica, deve scontare 6 anni per ricettazione: scoperto dalla Polizia Stradale

Verso le ore 23 di mercoledì 1 ottobre, un equipaggio della Polizia di Stato della Sottosezione Polizia Stradale di Riccione nel territorio di Cattolica ha proceduto al controllo di un’auto con targa rumena con a bordo un individuo. Dagli accertamenti si è appurato che il conducente, un italiano classe 1972 originario della provincia dell’Aquila, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso a Trieste nel 2021 in esecuzione ad una sentenza di condanna alla pena di 6 anni di reclusione per il reato di ricettazione.

Accompagnato presso gli Uffici della Questura di Rimini è stato sottoposto ad identificazione e associato alla casa circondariale. L’uomo, che dal 2021 doveva espiare la sua condanna, grazie all’operato degli agenti della Polizia Stradale di Riccione è stato assicurato alla giustizia.