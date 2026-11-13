Cattolica, dalla Fondazione Marco Simoncelli un sistema per anestesia per l’ospedale

Cattolica
  • 13 novembre 2026
Cattolica, dalla Fondazione Marco Simoncelli un sistema per anestesia per l’ospedale

Si arricchisce di una nuova attrezzatura tecnologica la dotazione del blocco operatorio dell’Ospedale “Cervesi” di Cattolica, grazie alla generosità della Fondazione Marco Simoncelli, che ha donato un sistema per anestesia e monitoraggio Atlan A350, destinato all’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione di Riccione-Cattolica.

Il nuovo sistema, un’apparecchiatura per anestesia di alta fascia, mette a disposizione dei professionisti tecnologie avanzate per la gestione dell’anestesia e della ventilazione durante gli interventi chirurgici. Dotato di sistemi di controllo e monitoraggio, il dispositivo contribuisce alla sicurezza delle procedure anestesiologiche e rappresenta un ulteriore supporto alla qualità dell’assistenza e all’attività chirurgica svolta presso il presidio.

Alla cerimonia di ringraziamento erano presenti Bianca Caruso, direttrice della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Riccione-Cattolica; Ardigò Martino, direttore del Distretto di Riccione; Antonella Potalivo, direttrice dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione di Riccione-Cattolica, insieme all’équipe del reparto; Paolo e Rossella Simoncelli e Kate Fretti, della Fondazione Marco Simoncelli onlus; Franca Foronchi, sindaca di Cattolica, e Nicola Romeo, assessore ai Servizi socio-sanitari del Comune di Cattolica.

“Il blocco operatorio dell’Ospedale di Cattolica si distingue per un modello organizzativo multispecialistico - ha spiegato Bianca Caruso, direttrice del presidio ospedaliero di Riccione-Cattolica - che consente a professionisti provenienti anche da altri presidi aziendali di svolgere qui la propria attività chirurgica. Si tratta di un’organizzazione che favorisce l’integrazione tra le diverse specialità e un utilizzo appropriato delle risorse all’interno della rete ospedaliera aziendale. La nuova attrezzatura donata dalla Fondazione Marco Simoncelli si inserisce in questo modello, contribuendo a sostenere l’attività del blocco operatorio e il lavoro dei professionisti”.

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