Cattolica, dal 22 maggio gli eventi della Oceanman, appuntamento per gli amanti del nuoto in acque libere

CATTOLICA. A fine maggio Cattolica torna capitale mondiale del nuoto in mare con Oceanman Cattolica Emilia Romagna. Quasi sold out la gara regina con 90% dei posti disponibili già occupati da nuotatori di tutto il mondo: Oceanman, 10 km. Tante presenze anche nella Half Oceanman di 5 km. La macchina dell’assistenza è già in moto: volontari e professionisti del soccorso con moto d’acqua con barelle, gommoni e soccorritori anche sulla terraferma.

È già definito il programma: Oceanman Cattolica Emilia Romagna 2026 prenderà il via venerdì 22 maggio. La giornata si aprirà alle ore 15 con la conferenza stampa ufficiale con organizzatori ed autorità, seguita alle ore 19 dal race briefing, un appuntamento fondamentale dove verranno fornite tutte le informazioni tecniche e di sicurezza necessarie agli atleti per affrontare al meglio le sfide in mare. Dalle 15 di venerdì apre il villaggio di Oceanman, dove ritirare il proprio pettorale, trovare informazioni... e tanti altri appassionati di nuoto.

Sabato 23 maggio sarà il “Giorno di Gara 1”, dedicato alla velocità e alla condivisione. Si parte alle 13 con la Sprint (2km). Alle 16 spazio ai più piccoli con la Oceankids (500m). Alle 17 chiuderà il pomeriggio la Oceanteams (500m nuotati da tre atleti), la gara a squadre che esalta lo spirito di gruppo.

Domenica 24 maggio sarà invece il “Grande Giorno”, dedicato agli amanti della lunga distanza e della resistenza: Alle 10 scatta la prova regina, la Oceanman (10km). Alle 11 sarà la volta della Half Oceanman (5km).