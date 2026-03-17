Cattolica: da Sal Da Vinci a Caparezza passando per Baglioni e Giorgia, un pieno di stelle all’Arena della Regina

Tutti i big della musica italiana a Cattolica. A partire da Sal Da Vinci, il vincitore di Sanremo 2026, che ha scelto proprio la Regina dell’Adriatico come prima data del suo tour, in programma per 18 luglio 2026. La stagione dei concerti dell’Arena della Regina di Cattolica ha messo in cartellone i più grandi artisti, da Baglioni (17 luglio) a Giorgia (19 luglio), da Caparezza (25 luglio) alla Mannoia (29 agosto), passando per Il Volo (23 luglio), Madame (9 agosto), Gemitaiz (8 agosto), Bluvertigo (21 agosto), Eddie Brock (22 agosto). Il programma delle star non è ancora completo e verrà svelato entro breve.

“Anche quest’anno è stato realizzato un cartellone straordinario che conferma come Cattolica sia sempre più al centro della musica nazionale e internazionale e come, attraverso questi grandi nomi, promuova non solo la città, ma tutto il territorio e la riviera - commentano la sindaca Franca Foronchi e l’assessora al turismo e grandi eventi Elisabetta Bartolucci – Un palinsesto capace di intercettare un pubblico trasversale per età e generi musicali, grazie alla professionalità ed esperienza del direttore della Pulp Willie Sintucci che ogni anno riesce a creare una stagione di altissima qualità artistica. La nostra Arena della Regina è una struttura unica nel centro Italia, inserita nel cuore della città, che ha dimostrato di sapere accogliere e gestire i grandi concerti e i cantanti più celebri. Cattolica si prepara a far vivere a cittadini e turisti un’altra estate di musica incredibile, sullo sfondo del nostro bellissimo mare e delle tante altre manifestazioni ed iniziative di intrattenimento che animano la nostra città”.