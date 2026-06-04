Cattolica, da lunedì 8 giugno via ai lavori alla piscina

Al via da lunedì 8 giugno a Cattolica, i lavori di ristrutturazione della piscina e del complesso natatorio di via Francesca da Rimini. Questa mattina la Giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo sull’impianto. Si tratta di interventi che interesseranno sia gli spazi interni che le aree esterne. Interventi che saranno a carico di Aldebaran, la società sportiva dilettantistica concessionaria della gestione della struttura di proprietà comunale.

Il progetto di riqualificazione prevede, oltre al resto, il rifacimento di spogliatoi e docce, della palestra, accessi, uffici e la sostituzione dell’area bar con una zona snack. In programma anche la sistemazione e il rifacimento di alcune vasche natatorie, più il rinnovo di finiture e arredi. Interventi che mirano tutti ad adeguare gli ambienti alle normative più recenti sulla sicurezza e fruibilità e a riqualificare l’area esterna. Il piano esecutivo introduce una serie di migliorie tecniche e qualitative rispetto al progetto preliminare, privilegiando materiali durevoli, igienici e sostenibili. Sarà inoltre una struttura anche “virtuosa” sul fronte dei consumi.

L’intervento, che sarà realizzato con la formula del project financing, comporterà un investimento complessivo di 706.657,94 euro e sarà interamente finanziato con capitale privato del concessionario Aldebaran A.r.l, senza alcun onere diretto o indiretto in capo al Comune di Cattolica.