Cattolica, dà fuoco alla casa mentre è agli arresti domiciliari - VIDEO GALLERY

Ha appiccato il fuoco alla sua abitazione che lo sta ospitando durante gli arresti domiciliari. Momenti di panico nella tarda mattinata di oggi in via Pasini a Montalbano di Cattolica, in una zona che ospita un complesso di appartamenti e villette. Un uomo che già in passato aveva dato problemi ai vicini, ha dato fuoco alla sua villetta, rendendola di fatto inagibile e riportando fortunatamente ferite lievi. Grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, le altre abitazioni risultano illese, tra la comprensibile agitazione dei residenti. L’uomo è stato poi condotto in ambulanza all’ospedale. Sul posto anche la Polizia Locale e i Carabinieri.