Imbocca l’autostrada in senso contrario: donna salvata dalla Polizia Stradale. Questa mattina poco dopo le 11 una Nissan Micra guidata da una donna ha imboccata l’A14 dal casello di Cattolica procedendo in direzione Nord verso Bologna. Il problema è che si trovava nella corsia Sud. Immediato l’allarme e l’intervento della Polizia Stradale, che ha subito fermato la signora, mettendola in sicurezza prima. Un tempismo che ha evitato conseguenze tragiche.