Cattolica, contro l’abbandono degli animali la nuova campagna del Comune

“Non abbandonarli. Mai.” È questo il forte e chiaro messaggio della nuova campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali promossa dal Comune di Cattolica in sinergia con Enpa Rimini e le Guardie Zoofile. Presentata ufficialmente in sala Giunta dalla sindaca Franca Foronchi e dall’assessora ai diritti degli animali Claudia Gabellini, l’iniziativa punta a contrastare un fenomeno purtroppo sempre drammaticamente attuale, che registra le sue punte più critiche proprio durante la stagione estiva.

Come sottolineato dall’amministrazione, la scelta di accogliere un amico a quattro zampe richiede un profondo senso di responsabilità: l’abbandono non deve mai essere considerato una soluzione, anche perché oggi esistono numerose alternative, dalle strutture alberghiere pet friendly ai servizi dedicati, fino al supporto diretto delle associazioni del territorio. Fondamentale resta inoltre l’attività quotidiana dei volontari dell’Enpa e delle Guardie Zoofile, impegnati in prima linea non solo nel contrastare la piaga dell’abbandono, ma anche nel vigilare sul benessere animale e reprimere ogni forma di maltrattamento. Il Comune invita infine tutti i cittadini e i turisti che dovessero avvistare un animale smarrito o abbandonato a segnalarlo tempestivamente alla Polizia locale.