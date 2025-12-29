Cattolica. Contributi per le giovani coppie che stabiliscono la residenza in città

Il Comune di Cattolica ha introdotto una nuova misura per aiutare le giovani coppie che scelgono di stabilirsi in città, stanziando 52.500 euro per sostenere l’accesso alla casa, sia in acquisto che in affitto.

“È un intervento concreto e necessario per supportare le giovani coppie che vogliono vivere a Cattolica”, dichiarano la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessore Nicola Romeo. “Per la prima volta attiviamo questo tipo di sostegno, con un duplice obiettivo: facilitare l’accesso agli alloggi e contrastare l’invecchiamento demografico, attraendo nuove famiglie nel nostro territorio”.

I beneficiari del contributo sono le giovani coppie in cui entrambi i componenti abbiano un’età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della richiesta, che abbiano sottoscritto un contratto di locazione a canone concordato o un mutuo per l’acquisto della prima casa, in un alloggio che si trovi nel territorio comunale, nell’ultimo trimestre dalla data di presentazione della domanda, e che abbiano acquisito entrambi la residenza nello stesso alloggio. Alle coppie si richiede inoltre di essere in possesso di un Isee ordinario o corrente in corso di validità pari o inferiore a 35mila euro.

Sarà possibile presentare domanda a partire da gennaio 2026 – quando sarà pubblicato l’avviso - fino al 30 novembre 2026.