Cattolica, confermata l’ambulanza per la sicurezza al mercato

Un’ambulanza con 3 addetti pronti a intervenire in caso di necessità, dalle 8.30 alle 12.30. L’amministrazione comunale ha confermato anche per quest’anno il servizio a tutela della salute e della sicurezza di cittadini e turisti che affollano l’area del mercato del sabato in piazza De Curtis. Un servizio messo in campo con i volontari della Croce Rossa italiana del comitato di Cattolica-Morciano di Romagna. Il presidio sarà attivo fino al 30 aprile 2024 e garantirà assistenza per 17 sabati. Un’iniziativa su cui l’amministrazione ha investito 2.388 euro. “Abbiamo confermato il presidio al mercato anche quest’anno perché lo riteniamo fondamentale in quel luogo per la salute delle persone – spiega il vice sindaco e assessore al commercio Alessandro Belluzzi – quando ci siamo insediati, il Covid era ancora un tema centrale sul fronte sociale e avevamo deciso di posizionare l’ambulanza il sabato mattina, durante il mercato affollato di gente, per garantire un pronto intervento. E ora che il covid non è più un’emergenza, siamo convinti che il presidio al mercato del sabato continui a essere un servizio prezioso per la collettività”.