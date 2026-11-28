A Cattolica si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il Concerto degli Auguri al Teatro della Regina, un’occasione speciale che l’Amministrazione comunale, in collaborazione con ATER Fondazione, dedica alla città e ai suoi ospiti per condividere, attraverso la musica, l’atmosfera e lo spirito delle festività. L’appuntamento è per domenica 20 dicembre alle ore 18 con l’Orchestra Senzaspine, diretta dal Maestro Tommaso Ussardi, e la partecipazione del soprano Mariana Valdès. Dalla brillante Ouverture de La gazza ladra di Rossini alle atmosfere eleganti di Strauss, passando per le grandi arie d’opera di Puccini alle sonorità della tradizione musicale spagnola: il Concerto degli Auguri porta sul palco del Teatro della Regina un programma che attraversa alcune delle pagine più celebri del repertorio lirico e sinfonico europeo.

Sotto la direzione del suo fondatore e direttore artistico Tommaso Ussardi, l’Orchestra Senzaspine si distingue per la qualità delle proposte, la vocazione alla sperimentazione e l’impegno nel rinnovare il rapporto tra la musica classica e il pubblico. Un percorso artistico che, in oltre dodici anni di attività e più di ottocento produzioni, ha attraversato repertori e generi diversi, collaborando con importanti istituzioni musicali italiane.

Ingresso gratuito con biglietto-invito

Il concerto è un regalo alla città e i biglietti gratuiti saranno in distribuzione a partire da martedì 1° dicembre presso la biglietteria del Teatro della Regina, in piazza della Repubblica 28/29. È possibile ritirare un massimo di 2 biglietti a persona.

Teatro della Regina tel. 0541-966636. Martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30, sabato dalle 10 alle 13 Informazioni: tel. 0541966778 – info@teatrodellaregina.it