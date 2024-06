Cattolica, con Summer Fest e Summer Village una estate formato famiglia

A Cattolica sono in rampa di lancio due eventi dedicati ai più piccoli che animeranno la Regina da giovedì 13 a domenica 16. Si tratta di #Cattolica Summer Fest all’Acquario e Summer Village di Toys Center in piazza Primo Maggio. «Abbiamo pensato queste due iniziative, interamente gratuite, come un regalo di fine anno scolastico per i turisti e le famiglie cattolichine – spiega il vice sindaco e assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi –. Rappresentano un momento di condivisione in allegria tra genitori e figli, in quanto la famiglia è il nostro target di riferimento e la città la nostra casa dove vivere insieme esperienze formative e coinvolgenti. Come Amministrazione sosteniamo manifestazioni che propongono attività che mettono in comunicazione generazioni diverse, capaci di stimolare un confronto tra genitori e figli. Inoltre le location per i due appuntamenti sono state scelte con l’obiettivo di animare e valorizzare tutte le aree di Cattolica»

Il lungo weekend all’insegna della creatività comincia giovedì 13 alle 16.30 quando il Summer Village del Toys Center aprirà i battenti in piazza Primo Maggio per chiudersi domenica 16. Quattro giorni di sano svago tra laboratori artistici e giochi all’aperto con apertura dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 23. Venerdì 14 e sabato 15 all’Acquario sbarcano i protagonisti del #Cattolica Summer Fest: i diEFFE BROS e la Space family di Vale Bise e Sara Di Sturco. I beniamini del web daranno vita a coinvolgenti live show e meet&greet e saranno a disposizione dei fan per foto e firmacopie. Luogo degli eventi, l’area verde dell’Acquario, e orario di inizio degli show, ore 21. Ad aprire il #Cattolica Summer Fest, il 14 giugno, saranno i diEFFE BROS, David e Frederick, seguitissimi youtuber e tiktoker per il mondo dei più piccoli e delle famiglie.