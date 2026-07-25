Cattolica, colto sul fatto mentre spaccia cocaina: 25enne arrestato

A Cattolica i Carabinieri di Riccione hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un 25enne albanese, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile dell’ipotesi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Da alcuni giorni i militari dell’Arma avevano focalizzato l’attenzione sul giovane, notando movimenti sospetti tra il suo domicilio e alcune vie del centro di Cattolica, caratterizzati da brevi incontri con soggetti che poi si allontanavano rapidamente. I successivi servizi di osservazione, controllo e pedinamento hanno consentito di coglierlo, intorno a metà pomeriggio, mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente.

Fermato e perquisito sul posto, gli operanti decidevano di proseguire la ricerca di stupefacente anche presso l’abitazione, condotta in collaborazione con personale della Polizia Locale di Riccione intervenuta con la propria unità cinofila antidroga, a conclusione della quale venivano trovate recuperate ulteriori 50 dosi di cocaina per lo smercio al dettaglio: la droga era stata in parte occultata all’interno di un borsone e nelle calzature riposte in un armadio, tutte custodite in ovuli di plastica. Sequestrato anche materiale per il confezionamento e la somma contante di 1.000 euro, ritenuta provento dell’attività delittuosa.