Cattolica, colpito da infarto in centro, 43enne salvato da sei operatori sanitari grazie a un’app

Stava passeggiando in via Dante con la propria famiglia quando, improvvisamente, si è sentito male, accasciandosi al suolo: a soccorrerlo un gruppo di sei operatori sanitari. A ricostruie la vicenda in una nota è l’Ausl Romagna, che parla di una «virtuosa catena della sopravvivenza». «L’allertamento alla centrale operativa 118 Romagna ha consentito l’invio del mezzo di soccorso avanzato con infermiere, che in 11 minuti dalla partenza è giunto sul luogo dell’evento - spiega l’azienda sanitaria -. Contemporaneamente l’operatore della centrale ha inviato un allarme attraverso una app, App-Dae della regione Emilia-Romagna, che allerta persone che si siano registrate dando la disponibilità ad intervenire come primi soccorritori nei primi istanti e nell’attesa dei mezzi di soccorso». Ed è andata proprio così: «Un soccorritore - proseguono da Ausl - è intervenuto immediatamente, iniziando le manovre di rianimazione». Nel frattempo è arrivato anche il defibrillatore portato dalla polizia locale. «L’arrivo precoce dell’ambulanza con infermiere ha consentito la prosecuzione delle cure fino all’arrivo, dopo 3 minuti, dell’automedica, quando il cuore del paziente era comunque già ripartito».

