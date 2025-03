Cattolica. Cocaina nascosta nelle parti intime, un arresto

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Riccione hanno arrestato un uomo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante un normale servizio di controllo del territorio a Cattolica, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della criminalità, i militari hanno notato uno scambio sospetto tra due giovani. Alla vista dei Carabinieri, entrambi si sono dati alla fuga nelle vie limitrofe, facendo sospettare un’attività di spaccio. Dopo un breve inseguimento, uno dei due è stato bloccato e, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 38 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, nascosti nelle parti intime.

I militari hanno quindi deciso di estendere i controlli alla stanza d’albergo in cui l’uomo alloggiava. Qui, identificato come un cittadino albanese di 36 anni, è stato trovato in possesso di ulteriori 12 grammi della stessa sostanza, nascosti in un cassetto, e di 3.000 euro in contanti, probabilmente provento dell’attività illecita.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Compagnia Carabinieri di Riccione. Il giorno successivo, sabato 22 marzo, il Tribunale di Rimini ha convalidato l’arresto senza disporre ulteriori misure cautelari.