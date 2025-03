“Cattolica Cioccolato”: un dolce week-end da venerdì 21 a domenica 23 marzo

“Sarà un’edizione ancora più ricca e gustosa – commenta l’assessora al turismo Elisabetta Bartolucci -. È un evento cresciuto di anno in anno e che sta confermando Cattolica come centro di eccellenza nel settore cioccolatiero. “Cattolica Cioccolato” è una manifestazione a misura di famiglia, con attività che coinvolgono persone di tutte le età. Vi aspettiamo”.

Da venerdì 21 marzo a domenica 23, la città sarà tutta da gustare con “Cattolica Cioccolato”, 7° edizione dell’evento più amato dai chocolovers. Piazza Primo Maggio e via Curiel si trasformeranno in veri laboratori a cielo aperto pronti ad accogliere i gourmet più esigenti che potranno assaggiare dolciumi e praline di tutti i tipi, assistere a show cooking, visitare il museo del cioccolato, incontrare ospiti d’eccezione e grandi maître chocolatier che si metteranno all’opera con incredibili creazioni a base del prezioso oro per i palati.

Si parte venerdì 21 dalle ore 15.30 alle ore 20.00, mentre sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00.

- Piazza 1° Maggio, Mostra-mercato di prodotti a base di cioccolato, prodotti di pasticceria e golose specialità.

Piccolo Museo del Cioccoloato (viale dott. Ferri 2): visite guidate gratuite.

Ingresso da Staccoli Pasticceria & Cioccolateria (info: 0541.967515)

Nella giornata di sabato 22 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 “Cookie Lab”, laboratorio gratuito per bambini (su prenotazione, info 0541.827254 - 340.8342606), bimbi dai 4 ai 6 anni, 10.00/11.00; bimbi dai 7 anni in su, 11.00/12.00 (a cura degli allievi e dei docenti della Scuola di Ristorazione IAL di Riccione). A seguire, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, “Bimbi in festa”, spettacolo di magìa, truccabimbi, sculture di palloncini, baby dance e giochi con le mascotte amate dai più piccoli (a cura di Glamorous). Sempre alle 15.30 (fino alle 16.30) un grande spettacolo di Show Cooking “Il cioccolato in tre consistenze”, da bere, da spalmare e da gustare (a cura dello chef Marco Frassante dell’Associazione Cuochi Romagnoli). Ancora cioccolato in ogni declinazione con “Cioccolato bean to bar” dalle ore 17.00 alle 18.00, dalla fava di cacao alla barretta di cioccolato (a cura di Davide Staccoli (Maestro Cioccolatiere).

Domenica 23 marzo, dalle ore 10.00 alle 12.00, largo ai giovanissimi con “Manine in pasta...di zucchero”, laboratorio gratuito per bambini (su prenotazione, info 0541.827254 - 340.8342606): bimbi dai 4 ai 6 anni, dalle ore 10.00 alle ore 11.00; bimbi dai 7 anni in su, dalle ore 11.00 alle ore 12.00 (a cura di Marianna Mollica).

Non poteva mancare anche un contest di alta cucina. Gli aspiranti maître chocolatier potranno partecipare al 7° Concorso di torte “Cioco Cattolica di primavera”. I dolci candidati dovranno essere consegnati dalle ore 9.30 alle ore 10.30. Alle ore 12 ci sarà la premiazione e i primi classificati si aggiudicheranno i biglietti Kid Tour e Adventure Tour per i parchi avventura di Rimini e San Marino. Grande attenzione ai piccoli per i quali, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, ci sarà il “Ludobus, giochi di una volta”, giochi del passato per il divertimento di bambini, ragazzi, genitori e nonni: una raccolta con più di 20 giochi in legno che raccontano la storia e i divertimenti di una volta. Altro show cooking da non perdere, dalle ore 16.30 alle ore 17.30, “Cioccolatiamo fantasia di ganahce al cioccolato per farcire gli ovetti” (a cura di Paolo Staccoli, maestro pasticcere cioccolatiere, membro di Apei, Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana). Ingresso libero