Cattolica, chiude Elite calzature: “Non vale più la pena tenere aperto”

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Si spegnerà presto un’altra vetrina in via Bovio, la principale strada dello shopping della Regina dell’Adriatico. L’imprenditore cattolichino Marco Lorenzi ha infatti deciso di staccare la spina e chiudere l’attività. «Alla base di questa scelta ci sono anche dei problemi miei personali – precisa Lorenzi -. Ma naturalmente ha pesato anche la crisi che stiamo vivendo ormai da tempo, a livello nazionale e a Cattolica in particolare. Neanche il periodo del Covid è stato difficile come questo».

A Cattolica Lorenzi ha ormai da vent’anni, il negozio Elite calzature, attività che rientra nei settori di abbigliamento, accessori e calzature. «Settori che in questo momento sono messi molto male», spiega l’imprenditore cattolichino, che sottolinea come in questi anni l’aiuto arrivato al mondo del commercio è stato del tutto insufficiente. «Non siamo aiutati o siamo aiutati poco, sia a livello nazionale che locale – conferma Lorenzi -. L’ho detto anche quando c’è stato l’incontro pubblico con il presidente della Regione Emilia Romagna De Pascale. Prendi la situazione di Cattolica, in questi giorni in città non è stato organizzato niente per portare gente, siamo ostacolati in tutti i modi, da tempo chiediamo tavoli di confronto che non vengono realizzati. Il risultato è che non vale più la pena tenere aperta un’attività commerciale a Cattolica, il gioco, non vale la candela».