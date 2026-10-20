Cattolica, chiude Elite calzature: “Non vale più la pena tenere aperto”

Cattolica
Il titolare Marco Lorenzi davanti al suo negozio
Il titolare Marco Lorenzi davanti al suo negozio

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Si spegnerà presto un’altra vetrina in via Bovio, la principale strada dello shopping della Regina dell’Adriatico. L’imprenditore cattolichino Marco Lorenzi ha infatti deciso di staccare la spina e chiudere l’attività. «Alla base di questa scelta ci sono anche dei problemi miei personali – precisa Lorenzi -. Ma naturalmente ha pesato anche la crisi che stiamo vivendo ormai da tempo, a livello nazionale e a Cattolica in particolare. Neanche il periodo del Covid è stato difficile come questo».

A Cattolica Lorenzi ha ormai da vent’anni, il negozio Elite calzature, attività che rientra nei settori di abbigliamento, accessori e calzature. «Settori che in questo momento sono messi molto male», spiega l’imprenditore cattolichino, che sottolinea come in questi anni l’aiuto arrivato al mondo del commercio è stato del tutto insufficiente. «Non siamo aiutati o siamo aiutati poco, sia a livello nazionale che locale – conferma Lorenzi -. L’ho detto anche quando c’è stato l’incontro pubblico con il presidente della Regione Emilia Romagna De Pascale. Prendi la situazione di Cattolica, in questi giorni in città non è stato organizzato niente per portare gente, siamo ostacolati in tutti i modi, da tempo chiediamo tavoli di confronto che non vengono realizzati. Il risultato è che non vale più la pena tenere aperta un’attività commerciale a Cattolica, il gioco, non vale la candela».

Commercio in crisi

Ci sono poi temi che periodicamente tornano sotto la lente del dibattito locale, come quello dei parcheggi, che i commercianti del centro ritengono insufficienti, e quello della rigidità delle sanzioni, che scoraggiano i visitatori a venire in città.

Lorenzi non manca di criticare anche chi dovrebbe tutelare gli interessi del commercio cattolichino: «Le associazioni di categoria sono assenti e incompetenti. Lo dico con cognizione di causa». L’imprenditore, infatti, in passato ha ricoperto anche il ruolo di consigliere provinciale di FederazioneModaItalia – Confcommercio.

Si tratta quindi degli ultimi mesi di attività per il negozio di via Bovio. «Sì, dal 23 ottobre, per tre mesi faremo la svendita in vista della chiusura dell’attività – spiega Lorenzi –. Tra l’altro ci sarà la collezione nuova, perché comunque ho continuato a lavorare fino all’ultimo. Non proseguirò nemmeno con la vendita on line, perché dovrebbe rappresentare una integrazione della vendita al dettaglio e non ci sono le marginalità».

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