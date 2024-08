Cattolica, Centro Culturale Polivalente: arriva il nuovo impianto di rilevazione incendi

A Cattolica prosegue l’investimento sulla sicurezza dei contenitori culturali della città. La giunta comunale ha approvato il progetto per la realizzazione del nuovo impianto di rilevazioni incendi nel Centro Culturale Polivalente. Il costo per l’intervento è di 32.826 euro.

“Abbiamo proceduto alla sostituzione del vecchio impianto che non garantiva più il rispetto degli standard di sicurezza – spiega l’assessore alla cultura Federico Vaccarini -. Il nuovo sistema di rilevazione incendi è molto importante per un luogo come la Biblioteca e tutto il Centro culturale polivalente frequentato ogni giorno da tantissime persone e, in particolare durante l’anno scolastico, da alunni e alunne dei nostri istituti. Qui si svolgono molte attività e devono essere fatte in sicurezza, a tutela della salute e incolumità di utenti e dipendenti comunali”. “Questo intervento – aggiunge l’assessore Vaccarini - rientra nel nostro piano di potenziamento dei contenitori culturali di Cattolica, tra cui figura, da ultimo, la sostituzione delle poltroncine del salone Snaporaz”.