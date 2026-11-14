Cattolica. Casa Cerri, individuata la ditta: cantiere al via entro fine novembre

È stata individuata la ditta e entro la fine del mese aprirà il cantiere per il recupero di Casa Cerri, rispettando così le tempistiche fissate dalla Regione per l’ottenimento dei fondi. L’annuncio è arrivato dalla sindaca di Cattolica, Franca Foronchi, durante la penultima tappa del ciclo di incontri “Quartieri in Comune” che si è tenuta alla Bottega del Parco con i residenti del Ventena.

L’intervento, dal valore complessivo di oltre 2,1 milioni di euro - finanziati per circa 1,25 milioni dalla Regione Emilia-Romagna e per la restante parte da risorse comunali, inclusa l’eredità Nastro - restituirà alla città uno storico edificio agricolo a vocazione sociale. Il progetto conserva le mura originali e prevede la ricostruzione dell’antica capanna adiacente. Gli spazi interni saranno suddivisi tra una “Casa delle Associazioni” al piano terra, con sala polivalente e aula multifunzionale, e un’area residenziale dotata di zona giorno e quattro camere doppie con bagno al piano superiore, pronte ad accogliere fino a otto persone. A completare la struttura ci saranno cinque posti auto e un giardino di duemila metri quadrati destinato ad attività all’aperto.

Il confronto con i cittadini ha toccato anche la viabilità e il verde urbano, con l’impegno dell’amministrazione a intervenire presto su via Allende e via Isotta. La prima cittadina ha sottolineato la necessità di bilanciare i benefici ambientali dei pini con i danni causati dalle radici al manto stradale, portando come esempio positivo il restyling già apprezzato in via del Giglio. Infine, dal pubblico è emersa nuovamente la preoccupazione per gli avvistamenti di lupi vicino alle abitazioni, con la richiesta di organizzare incontri informativi sui comportamenti da adottare.