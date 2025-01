Cattolica, cambio in giunta: Elisabetta Bartolucci rileva Alessandro Belluzzi

Novità in giunta a Cattolica, come annuncia la sindaca Franca Foronchi: “Il 2025 si apre con una novità nella nostra squadra della Giunta comunale: il vice sindaco e assessore Alessandro Belluzzi comincia una nuova avventura professionale e al suo posto entra la nostra concittadina Elisabetta Bartolucci. Dopo questi bellissimi anni di cammino politico insieme, Belluzzi (assessore al Turismo e le attività economiche) prosegue il suo impegno in Regione con un incarico a fianco della neo assessora regionale Roberta Frisoni. A lui va il mio ringraziamento di cuore per tutto il lavoro, la passione, la serietà che ha messo nello svolgimento dei suoi compiti e per lo spirito di collaborazione che ha sempre avuto nei miei confronti. Sono certa che porterà tutto questo anche in Regione. E siamo orgogliosi che sia un cattolichino a ricoprire quel ruolo, perché porterà un po’ di Cattolica e rappresenterà il nostro territorio in Regione. A Belluzzi, il mio e il nostro in bocca al lupo”.

E “il mio benvenuto a Elisabetta Bartolucci nel suo nuovo incarico – prosegue la sindaca – che sono certa porterà avanti con impegno e professionalità. È un architetto di alto profilo, ha già dimostrato l’amore per Cattolica attraverso tante iniziative turistiche e culturali che ha curato”.

Belluzzi è stato nominato capo segreteria dell’assessora regionale al turismo commercio e sport Roberta Frisoni. “Ringrazio l’assessora Frisoni per questa importantissima opportunità che cercherò di svolgere al meglio - spiega Belluzzi -. Dopo una profonda riflessione, sulla base anche di una concertazione politica con la miasindaca e il gruppo di maggioranza, ho ritenuto corretto fare questa scelta nell’interesse sia della mia città che della Regione. Con il nuovo impegno non avrei potuto dedicare il tempo necessario per svolgere al meglio i ruoli che mi aveva affidato la Sindaca. Ruoli e deleghe che richiedono una presenza costante. Ho così scelto di mettermi al servizio della Regione, al massimo del mio tempo e delle mie possibilità. Ritengo che in questi oltre 3 anni di mandato, siano stati portati a casa tantissimi risultati concreti nei settori di mia competenza. Risultati che, ci tengo a sottolineare, sono stati figli di un grande lavoro di squadra con la mia Sindaca, i colleghi assessori, col gruppo di maggioranza, con gli uffici del Comune, con le associazioni di categoria e con i cittadini. A tutti loro va il mio grandissimo ringraziamento”.

Elisabetta Bartolucci, 49 anni, nata a Cattolica, architetto libera professionista dal 2007, già presidente della commissione Cqap e presidente del Comitato Centro. “Ringrazio la sindaca Franca Foronchi per questa nomina della quale sono molto onorata e per la fiducia riposta – commenta la neo Assessora Bartolucci -. Non è per me solo un ruolo istituzionale ma un impegno verso la città che amo. Entro in una squadra di Governo molto unita. Raccolgo un testimone importante da parte dell’Assessore Belluzzi, che ha svolto un ottimo lavoro per Cattolica e porterò avanti la promozione turistica. La mia finalità è quella di raccontare il valore intrinseco del nostro territorio attraverso le molteplici esperienze che si possono vivere tra mare ed entroterra romagnolo. Continuerò il dialogo aperto e l’ascolto tra Amministrazione e cittadini, con le attività economiche, associazioni di categoria e comitati, con attenzione alla qualità delle proposte turistiche e al decoro urbano”.