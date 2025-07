Cattolica, cade dal balcone: morto 27enne

Tragedia a Cattolica, muore 27enne cadendo dal balcone. Come riporta Viterbo News, una caduta improvvisa non ha lasciato scampo a Lorenzo Ciofo, 27 anni, originario di Viterbo e da tempo residente a Cattolica per motivi di lavoro. Il dramma si è consumato lunedì scorso nella “Regina”, dove il giovane lavorava come agente immobiliare. Secondo una prima ricostruzione, ancora in corso di verifica da parte delle forze dell’ordine, si sarebbe trattato di un tragico incidente. I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni a Viterbo.