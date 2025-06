Paura in autostrada A14 nel primo pomeriggio per un bus in fiamme. E’ successo poco dopo il casello di Cattolica in direzione sud. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Inevitabili i disagi alla circolazione per permettere le operazioni di spegnimento. L’autista a bordo non è rimasto ferito, accorgendosi immediatamente della situazione critica: dopo aver accostato in una piazzola d’emergenza è uscito dando l’allarme. Nessun altro a bordo del mezzo.