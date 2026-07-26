Cattolica, bomba d’acqua in mattinata: allagamenti lampo e un albero caduto

Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta questa mattina su Cattolica, scaricando a terra una quantità d’acqua eccezionale con picchi superiori ai 30 millimetri all’ora. L’impatto del temporale ha causato momentanei allagamenti e qualche criticità in diverse zone della città, facendo scattare l’immediato monitoraggio da parte degli agenti della Polizia locale, dei Vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile. Fortunatamente il fenomeno è stato di breve durata: con il progressivo esaurirsi della pioggia, la situazione si è riassestata quasi spontaneamente senza che si rendessero necessari interventi straordinari di prolungata emergenza. L’unico inconveniente di rilievo si è registrato in via Torino, dove un ramo è caduto a causa del maltempo; l’area è stata subito presa in carico dai tecnici comunali per le verifiche del caso e le operazioni di rimozione. La perturbazione ha ormai abbandonato la costa muovendosi verso Est, mentre la situazione resta comunque sotto costante controllo da parte delle forze dell’ordine.