Cattolica, arrivano altre due panchine rosse

CATTOLICA. Da ieri sono 5 le panchine rosse presenti a Cattolica. Oltre a quella in piazza Roosevelt, al Macanno e a quella installata l’altro ieri davanti alla Farmacia comunale in via del Prete, ieri pomeriggio sono state inaugurate altre due panchine rosse, una a Bagni Oasis 68 sul Lungomare delle panchine, l’altra al Parco Robinson.

Nel primo pomeriggio, la Sindaca Franca Foronchi, con l’Assessora alle pari opportunità Claudia Gabellini, ha tagliato il nastro della suggestiva Panchina rossa sul mare, posizionata tra le altre sul crinale delle dune ribattezzato “Il Lungomare delle panchine”.

«Su questa passeggiata ogni panchina racconta qualcosa – spiega l’ideatrice del progetto, Vanessa Tenti delle Spiagge di Cattolica -. C’è quella dei baci, dei balli, dei canti e giochi e oggi c’è questa panchina rossa che racconta temi attuali e molto importanti. Ha un valore simbolico molto forte perché a realizzarla sono state le mani di uomini, dei miei colleghi bagnini, proprio a significare che loro per primi scendono in campo dalla parte delle donne. Questo vuole essere un luogo dove riflettere sulla posizione della donna nella società, sui femminicidi, sull’inclusione a tutti livelli».

Alle 17.30, cerimonia di inaugurazione al Parco Robinson della quinta panchina rossa donata da Cherry Bank. Dopo il taglio del nastro della Sindaca Foronchi e dell’Assessora Gabellini, momento di riflessione con letture a cura di Silvia Giorgi del Teatro Cinquequattrini aps alla presenza del centro antiviolenza Chiama ChiAMA e delle studentesse e degli studenti del laboratorio teatrale “Siamo Pari”.

Le iniziative sono proseguite alle 21, al Salone Snaporaz, con l’ultima tappa del laboratorio “Siamo Pari”, un progetto che ha coinvolto le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, in collaborazione con il Teatro Cinquequattrini aps e il Centro Antiviolenza Chiama Chiama.