Cattolica, arriva Mama Pasta con i suoi piatti di piadina

Se non si ha l’abilità o la voglia di prendere panara e mattarello e farsi da soli la pasta fresca, nella zona, per fortuna, esistono ottime alternative. A Gabicce Mare, da cinque anni, c’è Mama Pasta che, spiega Massimiliano Franca, titolare del negozio con il fratello Marco, prepara ogni giorno «pasta fresca fatta a mano con la sfoglia tirata al mattarello come facevano le nostre nonne». A Gabicce è nata anche l’idea di offrire primi piatti take away che ha riscosso subito molto successo.

Tanto che Mama Pasta aprirà un secondo negozio in via Mazzini a Cattolica, dove sarà possibile acquistare sia il prodotto fresco che quello cotto, da mangiare sul posto o portare a casa. L’inaugurazione è fissata per sabato alle 18.

Con l’apertura del nuovo punto vendita, nella Regina dell’Adriatico arriverà anche una gustosa novità: «Oltre alle classiche ciotole compostabili che già utilizziamo a Gabicce – sottolinea Franca – proporremo anche delle cialde di piadina, che si potrà quindi mangiare insieme al primo, diventando anche un ottimo modo per fare la scarpetta. Crediamo possa essere una novità molto interessante sia per chi vive qui, sia per i turisti che arrivano a Cattolica e vogliono abbinare due simboli della nostra gastronomia come la pasta fresca e la piadina».

Da Mama Pasta sarà possibile trovare diversi tipo di pasta secca, come tagliatelle, tagliolini, gnocchi e i classici strozzapreti, «come quelli di una volta». Non mancheranno i passatelli e la pasta ripiena: ravioli ricotta e spinaci o di pesce, cappelletti e tortellini «chiusi a mano, come si faceva in casa». La si potrà prendere fresca o già pronta da portar via da asporto con i vari sughi: dalla carbonara di pesce al ragù pasticciato, dalla boscaiola al sugo di pesce.

Il negozio di Cattolica per il momento osserverà l’orario invernale, restando aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 15 e il sabato anche dalle 18.30 alle 21.30. Durante il periodo estivo l’apertura serale sarà estesa anche agli altri giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA