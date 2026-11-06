Cattolica anticipa la Giornata Nazionale dell’Albero: quattro nuove piante alla scuola dell’infanzia Papa Giovanni XXIII

Cattolica inaugura le celebrazioni per la Giornata nazionale dell’Albero del prossimo 21 novembre con una mattinata dedicata alla natura, alla cura del verde e all’educazione ambientale, organizzata in collaborazione con Geat, la società partecipata che gestisce il verde urbano della città. Protagonisti i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia Papa Giovanni XXIII, dove sono state messe a dimora quattro nuove piante: due giovani esemplari di Liquidambar e due arbusti di cui una Feijoa sellowiana e un Callistemon. Alla cerimonia di piantumazione erano presenti il vice sindaco e assessore alle politiche educative Federico Vaccarini, l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni e Fabio Galli, presidente di Geat. L’iniziativa rappresenta il primo appuntamento del Mese dell’Albero, il programma di attività che accompagnerà le scuole cattolichine alla scoperta del valore del patrimonio verde e dell’importanza di prendersene cura. Geat ha donato le piante alla scuola di Cattolica per celebrare anche i 30 anni della propria attività.

“Abbiamo scelto ancora questa scuola per proseguire il percorso di cura e rinnovo del verde. Dopo aver sostituito i due grandi pini che erano arrivati a fine ciclo vitale e rimosso le ceppaie, oggi torniamo qui per mettere a dimora nuove piante – ha spiegato l’assessore Alessandro Uguccioni – Quest’anno, inoltre, Geat festeggia i suoi 30 anni e ha voluto celebrare questo traguardo insieme alla città, regalando alla comunità i due Liquidambar e le altre piante. Per i più piccoli, assistere e prendere parte alla piantumazione del verde è un gesto molto importante e formativo. È sempre un’esperienza bella e coinvolgente, che li avvicina alla natura e li rende consapevoli di quello che li circonda, insegnando loro il rispetto e la cura nei confronti del nostro habitat”.

“Il 21 novembre ricorre la Giornata nazionale dell’albero e il giorno precedente è la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Una vicinanza carica di significato – ha sottolineato il vicesindaco Federico Vaccarini – L’infanzia è fatta di bambini che stanno bene, che giocano, crescono e condividono esperienze. E tra gli elementi che possono accompagnare questo percorso ci sono anche il contatto con la natura, gli alberi e le piante, che oggi mettiamo a dimora insieme a loro. Prendersi cura del verde significa anche costruire luoghi in cui i più piccoli possano crescere e vivere esperienze positive”.

Ad arricchire la cerimonia è stato il canto dei bambini “Noi siamo come un albero” con cui hanno accompagnato la piantumazione delle essenze. “La cura del verde in città passa anche attraverso le scuole – ha dichiarato il presidente di Geat Fabio Galli – Con questa iniziativa inauguriamo il Mese dell’Albero, che ci porterà a coinvolgere tutti gli istituti scolastici di Cattolica. È un’occasione per avvicinare i bambini alla natura e far conoscere loro, attraverso esperienze concrete, il valore degli alberi e del patrimonio verde cittadino. Siamo felici di festeggiare i 30 anni di Geat condividendo con la città questo momento”.

La mattinata è proseguita con un laboratorio al Parco Robinson, per continuare il percorso educativo all’aria aperta e avvicinare i più piccoli alla conoscenza dell’ambiente naturale, insieme con l’agronomo Mirco Tugnoli. Ai bambini e bambine è stato poi consegnato il DiplomAlbero a ricordo di una giornata carica di emozioni.