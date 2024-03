Cattolica, “Alla stazione sportello deserto e self ko: mi tocca fare il biglietto in treno pagando il triplo”

Non riesce a fare il biglietto per salire sul treno ed è costretto a pagare una tariffa maggiorata. Protagonista della vicenda un uomo che, mercoledì scorso, dopo aver subito un intervento al “Cervesi”, si è recato alla stazione di Cattolica con l’intenzione di prendere il treno delle 9.51 per Rimini.

Arrivato in stazione, l’uomo si è recato allo sportello ma, racconta, «pur essendo accesa la luce non c’erano impiegati sul posto. Lo sportello era funzionante ma, malgrado abbia bussato sul vetro ripetutamente, nessuno si è palesato per vendermi il biglietto. Poiché erano oramai le ore 9.43 circa e si avvicinava l’orario di partenza del treno, andavo a fare il biglietto alla macchinetta posta all’interno della stazione: purtroppo la macchinetta era spenta. A questo punto andavo all’esterno ma la macchinetta posta vicino al bar». Ma anche qui l’uomo non è riuscito a fare il biglietto perché, spiega, lo schermo indicava che il treno era già partito, anche se in quel momento non era nemmeno arrivato. Alla fine l’utente non ha potuto fare altro che salire sulla carrozza e, raggiunto il personale di servizio, raccontare l’accaduto. Le spiegazioni però non sono state sufficienti per evitare il pagamento maggiorato del biglietto (7,50 euro invece che 2,50).

La risposta di Ferrovie

Interpellata, Ferrovie dello Stato ha spiegato che nella stazione di Cattolica c’è un solo operatore con turno continuativo e che il contratto prevede la possibilità di fare pause.

Queste, normalmente e salvo urgenze, prevedono che non ci siano treni in arrivo o in partenza, fila allo sportello e le macchine self in funzione. Tra l’altro, da un controllo, risulta che proprio alle 9.44 l’operato abbia fatto un biglietto.

Anche le macchine self risulta abbiano emesso dei biglietti nel corso della mattinata, risultando quindi operative. Ferrovie dello Stato conferma invece che con l’approssimarsi dell’arrivo del treno, il self possa non finalizzare l’acquisto di un biglietto, come potrebbe essere capitato all’uomo.