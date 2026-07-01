Cattolica, all’acquario sono nati due pinguini di Humboldt VIDEO

Fiocco rosa e fiocco azzurro all’Acquario di Cattolica: nella colonia dei Pinguini di Humboldt (Spheniscus humboldti) si festeggia l’arrivo di due piccoli, un maschio e una femmina, nati rispettivamente il 3 e il 5 maggio scorso.

Questa doppia nascita è preziosa per almeno tre motivi: è estremamente raro che nascano due piccoli dalla stessa coppia, i genitori sono alla loro prima esperienza di cova, inoltre sia il padre Becchetto che la madre Piumina, sono nati all’Acquario di Cattolica.

Il Pinguino di Humboldt depone fino a due uova, ma poiché la cova rappresenta un impegno enorme, la coppia ottimizza le energie portando avanti solo l’uovo con più probabilità di sopravvivenza. Che entrambe le uova arrivino alla schiusa, e che entrambi i nuovi nati siano accuditi insieme, è un fatto eccezionale.

I piccoli ora dipendono dai genitori, che li imboccano con pesce parzialmente digerito. Una dedizione che sta portando risultati: i due stanno infatti crescendo rapidamente.

I due pulcini, tuttora avvolti da piumino grigio, sono già visibili ai visitatori del Percorso Blu, riconoscibili dalla fascetta colorata che hanno sull’ala - gialla per la femmina, verde per il maschio – e sono costantemente sorvegliati dai genitori. Si tufferanno in acqua appena spunteranno le piume impermeabili, verso i tre mesi di età. Intorno al primo anno di vita si completa invece il piumaggio da adulto: livrea bianca e nera, con la caratteristica fascia pettorale a ferro di cavallo, tipica di questa specie, originaria di Cile e Perù.