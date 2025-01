Completati ritocchi della giunta di Cattolica: la sindaca Franca Foronchi ha nominato come suo vice l’assessore Federico Vaccarini. A Vaccarini la prima cittadina ha anche assegnato la delega al personale, fino ad ora di sua competenza. “Dopo l’ingresso di Elisabetta Bartolucci nella squadra di governo come assessora al Turismo e a tutte le altre deleghe che avevo affidato ad Alessandro Belluzzi, ho nominato l’assessore Vaccarini come mio vice – spiega la sindaca Foronchi – e ho deciso inoltre di assegnargli anche la delega al personale. Ora che la ridefinizione di ruoli e incarichi di giunta è completa, continuiamo il nostro lavoro al servizio della città sempre con grande passione e impegno. Abbiamo davanti tanti obiettivi da raggiungere, l’elenco dei lavori triennali è denso di interventi delicati e importanti. Ed è solo una parte di quello che stiamo portando avanti. Sono certa che l’assessore Vaccarini farà un buon lavoro anche come vice sindaco, con la stessa dedizione con cui si è occupato in questi anni delle sue deleghe”.

“Ringrazio la sindaca Foronchi per avermi assegnato un ruolo di grande responsabilità – interviene il neo vice sindaco Vaccarini -. Un ruolo che cercherò di ricoprire al meglio nel solco dell’azione amministrativa di rinnovamento, riqualificazione e valorizzazione della città che sta portando avanti la sindaca con tutta la giunta e il consiglio comunale. Tra le mie competenze, ora, ho anche quella al personale. Un altro compito sicuramente impegnativo, ma molto stimolante perché si basa su un confronto continuo con la squadra dei dipendenti comunali che ogni giorno, ciascuno nel proprio settore, permette di mandare avanti una macchina complessa come la pubblica amministrazione, cercando di fare in modo che risponda al meglio alle richieste ed esigenze di cittadini e cittadine”.