Cattolica, accoltellato nella notte da due ragazze: 26enne al Pronto Soccorso

Accoltellato da due ragazze. Giovedì sera un giovane di 26 anni è stato soccorso dai sanitari del 118 a Cattolica dopo un’aggressione in Largo della Pace. Attorno alle 23, stando alle prime ricostruzioni da parte dei Carabinieri, il 26enne è stato colpito da una serie di coltellate alle gambe e nella zona addominale, riportando ferite per fortuna non gravi causate da un’arma di piccole dimensioni. L’ambulanza lo ha portato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Rimini. L’aggressione è avvenuta poco dopo la chiusura di un bar e i Carabinieri stanno indagando per risalire alle responsabili.