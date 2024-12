Cattolica, a bocce vincono ovunque: la sindaca premia i campioni d’Italia

Dopo la laurea in campioni di Italia in tutte le discipline di Beachbocce, è arrivato anche l’attestato di merito sportivo da parte dell’Amministrazione comunale e della città agli atleti della Bocciofila di Cattolica. Vittorie che hanno portato ai massimi livelli della disciplina la società e il nome della Regina. A premiare i campioni sono stati la sindaca Franca Foronchi e l’assessore allo sport Federico Vaccarini alla cerimonia organizzata alla bocciofila e curata da Massimo Serafini, responsabile di Beachbocce dell’Emilia-Romagna e arbitro internazionale di Raffa.

Il 2024 si è quindi concluso con la conquista di 4 titoli italiani, 3 titoli per Beachbocce e uno per la Raffa. Per Beachbocce Francesco Rotondi si è confermato campione italiano per il secondo anno consecutivo. Titolo italiano anche per la coppia mista Pierina Malacarne e Corrado Lodi, mentre per la coppia maschile si sono imposti Angelo Rotondi e Luca Ricchi. Primo assoluto campione italiano nella specialità della Raffa Categoria B individuale, Pietro Guerra.