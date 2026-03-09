Cattolica, 4 amici a studiare gli squali alle Maldive: “Nessuno si sentiva in pericolo”

È un cattolichino di 37 anni, si chiama Matteo Fabbri e ha una passione da brividi: quella per gli squali. Un amore vero per tutti i tipi esistenti che non si è limitato a osservare in un acquario o sui libri, ma che lo ha spinto a immergersi per incontrare i suoi animali preferiti, fotografandoli e riprendendoli con scatti e video mozzafiato. Ma in questa passione, Fabbri ha voluto coinvolgere quest’anno altri 3 amici, tutti di Cattolica e subacquei brevettati, Arturo Solleciti, Matteo Pagnoni e Andrea Cerri, scegliendo di portarli con lui nel blu di Fuvahmulah, isola all’estremo sud delle Maldive, nota per ospitare una delle comunità di squali tigre più numerose e sane al mondo, condividendo con i compagni l’esperienza unica di nuotare a fior di muta con gli squali. Un’indimenticabile e adrenalinica avventura sottomarina, documentata in decine di scatti bellissimi, per la quale sono stati ricevuti in sala Giunta dalla sindaca Franca Foronchi.

“Una passione davvero molto interessante, non di certo alla portata di tutti e tutte, ma che ha prodotto dei video e foto straordinarie – commenta la sindaca Foronchi – da sempre, lo squalo è il terrore dei mari, ma Fabbri e con lui i suoi compagni d’avventura hanno voluto mettere in evidenza come ci si possa approcciare a questo magnifico animale, con tutte le cautele richieste, soprattutto con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della tutela e difesa degli squali. A Cattolica, lo squalo è di casa con i bellissimi esemplari dell’Acquario. Complimenti a Matteo Fabbri per il grande lavoro di ricerca e documentazione fotografica e video degli squali incontrati nelle sue immersioni”.